Grand admirateur de Lionel Messi et Kylian Mbappé, João Félix a peut-être une préférence pour Neymar, troisième galactique de l'attaque parisienne. L’attaquant portugais semble sensible au style de jeu spectaculaire du numéro 10 brésilien, habitué à régaler les observateurs par son inventivité dans le dribble et les passes.

Neymar, source d'inspiration pour João Félix

"J'ai aimé regarder Kaká, Cristiano (Ronaldo) et Messi pour tout ce qu'ils ont fait. Et Neymar aussi, sa façon de jouer, sa façon de dribbler, sa façon de s'amuser avec le ballon, s'est enthousiasmé le jeune attaquant de l'Atlético de Madrid dans un entretien accordé au média The Athletic. C'était toujours un joueur que j'aimais regarder. Je regardais juste des matchs à cause de lui", a conclu l'international portugais.