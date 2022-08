Malgré un état de forme retrouvé, Antoine Griezmann subit encore les conséquences de son transfert au FC Barcelone. Et pour cause, l'attaquant tricolore, auteur de deux buts lors de ses trois derniers matchs avec l'Atlético de Madrid, reste cantonné au banc des remplaçants depuis le début de la saison, et ne joue jamais plus de 30 minutes. La faute à un conflit le concernant, au sein des négociations entre les deux clubs de Liga.

Griezmann ronge son frein

En effet, à l'issue de son prêt de deux saisons au sein du club madrilène démarré en août 2021, le champion du monde tricolore devrait définitivement rejoindre l'équipe de Diego Simeone pour la modique somme de 40 millions d'euros. Un montant qui correspond à celui de son option d'achat fixée antérieurement.



Cependant, pour ce faire, le champion du monde doit prendre part à 50% des matches des Matelassiers. Et pour l'instant, le natif de Maçon ne comptabilise que 82 minutes de jeu, et des entrées en jeu consécutives après la 60e minute. À noter également qu'un match n'étant comptabilisé qu'à partir de 45 minutes jouées, l'ancien joueur de la Real Sociedad n'a donc officiellement joué aucune rencontre depuis l'entame de ce nouvel exercice.



D'après L'Équipe, cette situation loin de convenir à Griezmann, affecterait également le moral de ce dernier qui souhaiterait se voir accorder plus de temps de jeu. Notamment, à l'approche du Mondial au Qatar.