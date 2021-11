Atal déploie à nouveau ses ailes

Il y a deux semaines, à dix minutes de la fin du match entre Nice et Lyon, Youcef Atal a débranché le cerveau. "Quelque chose au fond de moi m'a permis d'être décisif. J'ai bien réfléchi, je me suis posé les bonnes questions. J'espère que c'est reparti." Alors qu'il venait d'entrer en jeu, son incroyable rush décisif avait permis à l'OGCN, complètement dominé, de revenir à 2-1. Ce qui avait enclenché l'improbable "remontada" des Aiglons, finalement victorieux 3-2 face à l'OL.

Le latéral droit très offensif doit être un des hommes de base du projet très ambitieux des Niçois, tant ses qualités de percussion sont immenses. Christophe Galtier ne pense absolument pas à faire autrement, lui qui a révélé qu'il avait un plan anti-Atal lorsqu'il entraînait Lille.

🏆 #CAN2019

🇩🇿 Sa première sélection, le statut de l'Algérie, les tauliers, … Youcef Atal, nous dit tout ! pic.twitter.com/2x0neZjyKn

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 4, 2019



"On l'avait rarement vu s'exprimer ainsi cette saison, c'était peut-être dû à un blocage mental, pense Galtier. Mais je suis certain que cette entrée va lui faire du bien." Atal, qui dispute déjà sa quatrième saison sous le maillot niçois, avait explosé lors de sa première année avec six buts. Depuis, les blessures récurrentes l'ont clairement fait gamberger, comme le rappelait son capitaine Dante : "Il doit être plus tranquille et doit se gérer entre l'excitation et le calme. C'est son coeur qui parle à chaque fois." Intense et entier, Atal n'est plus un petit jeune, désormais âgé de 25 ans. Djamel Belmadi, son sélectionneur algérien, l'avait déjà invité à surveiller son hygiène de vie. Ce sont tous ces petits détails qu'Atal a peut-être enfin réglés.



Lui-même estime que "ce n'est pas encore le vrai Atal", mais qu'il se sent "beaucoup mieux". Le Fennec retrouve du rythme et espère que ce fameux sprint de Nice - OL, où rien ne semblait pouvoir l'arrêter alors qu'il aurait pu servir en bout de course des partenaires bien placés, fera office de déclic définitif. Comme il l'expliquait aussi récemment sur Canal+, tout sera effectivement une affaire de gestion pour lui. Il espère enfin profiter de l'apport de Galtier, qu'il dit très proche des joueurs et exigeant, dans le bon sens du terme. Atal semble prêt, en tout cas, à en tirer profit. Très enthousiaste, le champion d'Afrique a une sélection pour la CAN - en janvier - et bien sûr pour la Coupe du monde (en cas de qualification) également dans le viseur.