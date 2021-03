En janvier 2020, l'entraîneur stéphanois aux méthodes musclées et expéditives (comme Stéphane Ruffier peut certainement le confirmer) avait poussé Robert Beric vers la sortie. Et ce dernier ne s'en remet toujours pas à en juger par ses propos très durs concernant le coach forézien. "Il a été très direct. Il m’a dit qu’il voulait un attaquant rapide, qui puisse dribbler et faire je ne sais quoi de plus, et qu’il souhaitait construire l’avenir autour de Charles Abi, a déploré le joueur de 29 ans dans un entretien accordé au magazine France Football. Je lui ai répondu qu’il n’y avait aucune raison pour moi de rester. (…) J’accepte le fait de ne pas faire partie des plans d’un entraîneur, c’est le football. Mais je n’ai pas aimé la manière…", a ajouté celui qui avait été transféré de Saint-Etienne pour Chicago en MLS en janvier 2020, et qui a visiblement conservé un souvenir amer de son ex-coach.

"Puel a beaucoup de pouvoir"