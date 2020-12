ASSE - Puel : "La France est le centre de formation du Big four européen"

"L'objectif, c'est la Ligue des Champions dans deux ou trois saisons"

Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, traverse une période compliquée avec son équipe en Ligue 1, comme le prouve la quinzième place des Verts au classement et la dynamique générale du club dans le championnat de France (9 matches consécutifs sans succès). Le technicien passé par Leicester a livré sa vision sur le problème de compétitivité du football français en Europe dans un entretien accordé à So Foot.Pour lui, l'explication des mauvais résultats est simple et découle d'une ambition démesurée dans un certain sens. "On a beau ne pas avoir du tout les mêmes moyens financiers que les quatre autres grands championnats, on essaye quand même de rivaliser avec eux. Pour moi, la jugé le technicien, regrettant qu'hormis le PSG et l'OL, les clubs français subissent le marché.Si le projet stéphanois semble compliqué à mener en ce moment, Puel a également détaillé l'objectif de son club en ce qui concerne les prochaines saisons. "Afin de possiblement endiguer sa dynamique négative, l'AS Saint-Étienne se déplacera sur la pelouse de Dijon, dimanche dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1 (15 heures). "Dijon est un adversaire direct qui reprend confiance. Cette équipe vient de réussir une très bonne performance à Nice. Il faudra être à notre meilleur niveau", a prévenu Puel en conférence de presse.