ASSE : Plusieurs absents de marque à Rennes

Les statistiques parlent contre Sainté

Saint-Etienne, 18eme et barragiste de Ligue 1, se rend à Rennes ce samedi (coup d'envoi à 21h) dans le cadre d'un match décalé de la 35eme journée de Ligue 1. En grand besoin de points pour tenter de s'extirper au moins provisoirement de la zone rouge, les Verts se déplaceront pourtant en Bretagne sans plusieurs tauliers. A commencer par le meilleur buteur du club, l'international tunisienen raison de gênes à un adducteur pour l'international algérien et au mollet pour le dernier cité.Néanmoins, Pascal Dupraz pourra compter sur Denis Bouanga, Arnaud Nordin ou encore Sada Thioub dans le secteur offensif. Ceux-ci seraient bien inspirés de trouver le chemin des filets car Sainté n'arrive pas à redresser la barre.. Une dynamique diamétralement opposée à celle du Stade Rennais qui a su renouer avec le succès le week-end dernier, infligeant une correction à Lorient dans le derby breton (5-0). Par ce feu d'artifice offensif, les Rouge et Noir ont stoppé l'hémorragie après deux revers consécutifs. Toutefois, cette brève série néfaste a suivi sept rencontres de rang sans défaite ponctuées par six victoires.L'attaquant prolifique du Stade Rennais, Martin Terrier, auteur de 21 réalisations cette saison, a inscrit l'unique triplé de sa carrière face à Saint-Etienne le 5 décembre dernier lors du match aller (0-5). Autre statistique intéressante et qui ne fera certainement pas plaisir aux supporters stéphanois,. Cependant, Bruno Génésio ne pourra pas compter sur son meilleur défenseur, Nayef Aguerd, le Marocain est suspendu.Bernardoni, Green - Kolodziejczak, Maçon, Mangala, Moukoudi, Nadé, Silva, Sow, Trauco - Aouchiche, Camara, Diousse, Gourna, Neyou, Youssouf - Bouanga, Nordin, Saka, Thioub