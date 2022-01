ASSE - Mangala : "On va se sauver"

Eliaquim ne sera pas présent pour ce match mais ses débuts sont imminents

Recruté de façon officielle par l'AS Saint-Étienne le 20 janvier,, selon son entraîneur, Pascal Dupraz. "", a confié le technicien, qui a obtenu sa première victoire en Ligue 1 à la tête de l'équipe, mercredi sur la pelouse d'Angers (0-1).Présenté ce vendredi à la presse, l'international français (8 sélections) s'est montré optimiste dans l'optique de l'opération maintien. Lanterne rouge du Championnat de France avec 15 points, l'ASSE n'est plus située qu'à 5 unités de Bordeaux, premier non-relégable. Très content de rejoindre "un club historique du championnat de France", l'ancien élément de Valence a confié son ambition à propos du maintien dans l'élite du football français. "Pour moi il n'y a pas de risque. J'ai toujours vécu dans la compétition, j'ai été habitué à jouer pour gagner des titres., a-t-il affirmé dans des propos relatés par L'Equipe.

Dans sa carrière, le natif de Colombes a connu des clubs d'une envergure plus ou moins ample, du FC Porto à Manchester City en passant par Valence, mais il n'a pas douté de la dimension représentée par l'ASSE. "Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est l'étoile, dix Championnat de France, le patrimoine du football français. À partir de là, tu ne peux pas te permettre de descendre, en tout cas je ne suis pas venu pour ça. Le but c'est très clair, et je le répète dans le vestiaire : on va se sauver", a-t-il affirmé. Même si il n'a pas joué depuis six mois, il ne s'est pas montré inquiet par son niveau physique : "Je connais mon corps, j'ai 30 ans, je sais comment me préparer, donc je me suis laissé une semaine de plus. Personnellement, je vais chercher à avoir de la continuité. Mais mon objectif c'est pas Mangala, c'est Saint-Étienne."