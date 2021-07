ASSE : Malgré la défaite face à l'OM, Puel est satisfait

"C'était instructif"

Une victoire en cinq matchs de préparation. C'est jusqu'ici le bilan de l'AS Saint-Etienne de Claude Puel, qui a chuté mercredi soir face à l'Olympique de Marseille en raison d'un but tardif inscrit par Alvaro Gonzalez à la 87ème minute d'une tête décroisée (1-2). Pour autant, l'entraîneur des Verts n'a pas voulu voir que du négatif dans le revers concédé par son équipe. Le natif de Castres a valorisé l'attitude de son groupe sur le site officiel de l'ASSE :Durant une heure, on a été performants. On est mieux revenus en seconde mi-temps que les Marseillais. C'est dommage de concéder ce but sur un coup de pied arrêté après une très grosse occasion en notre faveur. Un nul aurait bien reflété l'investissement des deux équipes. En tout cas, j'ai bien aimé les nouvelles associations", a-t-il affirmé.Privé de Romain Hamouma, Saïdou Sow, Arnaud Nordin, Miguel Trauco, Aïmen Moueffek, Maxence Rivera et Stefan Bajic, Saint-Étienne a su progresser sur le plan physique selon son entraîneur, notamment par rapport à la dernière sortie, qui s'était déroulée face à Clermont (défaite 2-3). "On avait tenu 25 minutes avec une bonne intensité contre Clermont. Aujourd'hui (mercredi, ndlr), c'était 60 minutes.. Après on a rééquilibré les débats et c'était instructif."Pour l'ultime match de préparation de son avant-saison, Saint-Étienne affrontera l'Eintracht Francfort samedi (15h30), avant d'entamer la saison 2021-2022 de Ligue 1, le dimanche 8 août à Geoffroy-Guichard face à Lorient (15 heures).