ASSE : Le départ de Puel officialisé par le club

La fin de l'aventure à Saint-Étienne est officielle pour Claude Puel. Arrivé sur le banc des Verts en 2019, l'ancien entraîneur de Leicester n'a pu redresser la barre d'un club en grande difficulté sur le plan sportif (20ème de Ligue 1). Le 5 décembre dernier, le natif de Castres a été mis à pied par la direction, consécutivement à une lourde défaite face à Rennes à domicile (0-5). Quelques jours après cette annonce et l'intérim de Julien Sablé sur le banc du club stéphanois - débuté par un revers à Reims samedi (2-0) - le club a communiqué au sujet de Claude Puel.

Dupraz attendu comme nouvel entraîneur

L'#ASSE et Monsieur Claude Puel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la mission de Manager général et d'entraîneur de l'équipe première occupée par ce dernier depuis le 4 octobre 2019.

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2021

L'ASSE remercie Monsieur Claude Puel pour le travail accompli durant plus de deux ans à la tête du secteur sportif du club dans un contexte sanitaire et économique particulièrement délicat, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", indique le communiqué officiel publié sur le site officiel des Verts.