ASSE : féroce, Romeyer répond aux critiques

La situation reste particulièrement tendue à l'AS Saint-Etienne. Après que Claude Puel a été écarté de ses fonctions d'entraîneur principal après la déroute subie dimanche face à Rennes (0-5), c'est l'un des deux présidents du club qui a pris la parole pour répondre à la colère d'une partie des supporters, désespérés de voir leur équipe occuper la triste place de lanterne rouge.

Sur les ondes de France Bleu, Roland Romeyer n'a pas été tendre avec ces derniers : "Je me rase et je me regarde dans le miroir tous les matins. S'il y a quelqu'un ici, à Saint-Étienne, qui a fait plus que moi (pour le club) depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face et s'explique, parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis."

Pour l'heure, le successeur officiel de Claude Puel n'est pas encore connu. Si Julien Sablé s'occupe de l'intérim en attendant la nomination du nouvel entraîneur, Roland Romeyer espère que la situation se règlera rapidement : "J'espère qu'il pourra arriver à la fin de la semaine pour le déplacement à Reims."