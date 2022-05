ASSE - Dupraz : "Nous avons l'intention de laisser le club en Ligue 1"

"Il y a 9 points en jeu pour nous et 6 pour les autres"



🎙 @CoachDupraz : "Nous avons mis ces dix derniers jours à profit pour retrouver l’intégralité du groupe. Tout va se jouer en un minimum de temps. Ça va aller vite, et on l'espère, bien."

On sait ce qu'on doit faire face à cette équipe de Nice. Leur finale disputée ce samedi va peut-être jouer dans les jambes. On a un plan de jeu qu'on prépare depuis la semaine dernière et qu'il faudra tenir", a-t-il affirmé. En cas de victoire de Saint-Étienne à Nice, Bordeaux, défait par Angers dimanche (4-1), sera officiellement relégué en Ligue 2.

Ce déplacement vaudra beaucoup. Mercredi soir, l'AS Saint-Étienne ira à Nice dans le cadre d'un match en retard de la 36ème journée de Ligue 1 (19 heures). Actuellement barragiste avec 31 points au compteur, la formation entraînée par Pascal Dupraz pourrait revenir à hauteur du premier non relégable, Lorient, dans le cas d'un éventuel succès. Le technicien a confié un certain optimisme en conférence de presse.J'ai hâte de vivre les quinze jours à venir. Je suis enthousiaste à l'idée de défendre nos couleurs", a-t-il indiqué, dans des propos retranscrits par RMC Sport. Appelant à développer des croyances dans l'optique de la survie du club en Ligue 1, Dupraz a de nouveau affirmé l'ambition première qui anime les Verts. "Depuis que le foot existe, il y a un premier et un vingtième. Nous avons l'intention de laisser le club en Ligue 1 et nous sommes toujours en phase avec cet objectif."Également présent en conférence de presse, Harold Moukoudi a lui estimé que le facteur fraîcheur pourrait avoir son importance alors que les Aiglons ont été mobilisés face à Nantes (défaite 1-0 en finale de la Coupe de France, ndlr).