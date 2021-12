ASSE - Dupraz : "J'ai des recettes pour que l'équipe aille mieux"

jusqu'en juin 2022

Dupraz a confiance en ses joueurs



🎙 Pascal Dupraz, nouvel entraineur de l'#ASSE : "Dans cet exercice difficile du maintien, il n'y aura réussite que si elle est partagée. La situation est compliquée. Il faut avancer avec une première mission : gagner dimanche."

. Lanterne rouge de Ligue 1 avec 12 points au classement et un bilan peu flatteur de 2 matchs gagnés en 18 rencontres jouées dans le championnat de France, les Verts se trouvent dans une situation très compliquée. Nommé à la tête de l'équipe depuis mardi soir, et cela, l'ancien entraîneur de Caen s'est présenté devant la presse, ce mercredi. Affichant sa ferme conviction devant sa nouvelle mission, celle d'éviter une relégation pour un club historique de Ligue 1.Au sortir de son premier entraînement avec l'équipe, il a d'abord ironisé sur sa présence en tant que coach chez les Verts. "a-t-il assuré, en référence à ses expériences avec Evian Thonon Gaillard et Toulouse par le passé. Puis de confier toute sa confiance en ses capacités d'insuffler une nouvelle dynamique au groupe :", a jugé Dupraz, avant de continuer : "JAvec trois points de retard sur le 18ème (Metz), l'ASSE n'est pas encore larguée au classement et le profil de pompier de Dupraz pourrait possiblement correspondre à cette mission, même si de nombreux éléments devraient manquer (Wahbi Khazri, Denis Bouanga ou encore Mahdi Camara) en raison de la CAN, qui devrait se tenir du 9 janvier au 22 février prochain. Jean-François Soucasse, le directeur sportif du club, a émis son opinion sur le sujet :a-t-il commenté dans des propos relatés par L'Equipe. En attendant, le prochain match arrivera rapidement car, dès ce dimanche, l'ASSE affrontera Lyon La Duchère, en Coupe de France. Viendra ensuite une opposition contre le FC Nantes, à domicile, pour la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve (mercredi).