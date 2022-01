ASSE : Dupraz évoque le derby contre Lyon

"Un derby, ça se joue et ça se gagne"



Les Verts privés de supporters à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison

Lanterne rouge de Ligue 1 avec 12 points, l'AS Saint-Étienne est à la recherche de sa première victoire en Ligue 1 sous la direction de Pascal Dupraz alors que se profile un derby très important face à Lyon, vendredi soir sur la pelouse du Groupama Stadium en ouverture de la 22ème journée du Championnat de France (21 heures). En conférence de presse, ce jeudi, le technicien s'est montré plutôt confiant quant aux chances de son équipe, battue de justesse par Lens le week-end dernier, suite au but de Seko Fofana à la 95ème minute (1-2). "Sereinement, avec conviction. Ce sont les ingrédients qu'il faut.À un moment, je pensais m'immiscer avec Evian-TG. Mais tu ne peux pas rivaliser. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de spectateurs (5 000, ndlr)", a-t-il assuré, en étant sondé sur son approche du match.Désireux d'améliorer le ratio occasions-buts des Verts, Dupraz n'a pas perdu espoir pour le maintien dans l'élite du football français. "Un derby, ça se joue et ça se gagne. S'il suffisait de délivrer des messages pour que ça se fasse, j'en délivrerais tout le temps. Ici, le maintien, il faut que ça soit un exploit. Je considère qu'on a une chance sur deux de se maintenir", a-t-il affirmé. Son capitaine, Timothée Kolodziejczak, a donné des indications sur l'état d'esprit du groupe, qui est au plus haut malgré la situation compliquée du club. "On est motivés, surmotivés, pour ce match à part et hyper important. Car c'est un match à trois points aussi, et on doit en grappiller le plus vite possible", a-t-il assuré dans des propos relatés par L'Equipe, sûr de la conviction de ses partenaires :Par ailleurs, ce jeudi, la Commission de Discipline de la FFF a prononcé des sanctions à l’encontre de l'ASSE, suite aux incidents survenus lors du 16èmes de finales de Coupe de France face à Jura-Sud.. En outre, une amende de 50 000 euros a été infligée au club et les Verts devront rembourser les frais liés aux dommages occasionnés au stade de Louhans.