ASSE : Dupraz désire que les joueurs soient "des morts de faim"

Nommé à la tête de l'AS Saint-Étienne le 14 décembre dernier, Pascal Dupraz est parvenu à obtenir un premier succès avec sa nouvelle équipe lors des 32èmes de finales de la Coupe de France, face à Lyon La Duchère (0-1). Avant la réception du FC Nantes, mercredi à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1 (21 heures), le technicien s'est présenté avec un optimisme important en conférence de presse, cherchant surtout à évacuer la position de lanterne rouge de sa formation dans l'élite du football français. Décrivant sa mission comme "exaltante" et non compliquée, Dupraz a affiché ses désirs.

"Si on pouvait se concentrer uniquement sur le terrain, en se défaisant du classement, en ne travaillant que sur nos forces, je verrai ça d'un bon oeil. On commence à douter quand on pense que c'est bientôt fini, quand on est sur le point de trépasser. Je n'ai pas l'impression que les joueurs, au travers de leurs attitudes, sont des morts-vivants ou des morts-debouts. Mais j'ai envie que ce soit des morts de faim", a-t-il glissé dans des propos relatés par L'Equipe. Désireux de performer, l'ancien entraîneur de Caen a également parlé des points, bien conscient des 12 obtenus par les Verts en 18 rencontres. "Il reste 60 points à glaner, il faut performer. J'ai fait des comptes, on a 12 points, on aura 10 points donnés par les supporters, et pour aller à 40, il en reste à prendre. On compte bien les prendre. C'est un long travail, les 40 on ne les aura pas demain soir. Mais depuis que je suis petit, je n'entrevois jamais le pire."



🎙 Pascal Dupraz avant #ASSEFCN : "On a rencontré certains supporters. Ils ont exprimé leurs désirs, leurs volontés. (...) L'ambiance ce mercredi dépendra des joueurs. C'est aussi de ma responsabilité."

Par ailleurs, il a confirmé que deux joueurs, Mahdi Camara et Zaydou Youssouf, respectivement sélectionnables avec la Gambie et les Comores, allaient rester au club au lieu d'aller disputer la prochaine CAN, prévue du 9 janvier au 6 février prochain. "Il y a des garçons qui étaient sélectionnables et qui ont pris le parti de rester ici pour sortir le club de cette situation. Camara est en discussion avec le club depuis un mois, et il nous a dit qu’il préférait rester. Youssouf également." Des atouts qui ne seront sans doute pas de trop afin d'aider l'ASSE dans sa mission maintien en Ligue 1.