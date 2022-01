ASSE - Dupraz : "Avec 15 points, on a l'air un tout petit peu moins cons qu'avec 12"

Boudebouz veut lutter jusqu'au bout

Ryad Boudebouz

On est pas mort. On va se battre jusqu’à la fin de la saison pour se maintenir. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui prend des risques défensivement, offensivement aussi ça se lâche un peu plus donc c'est bien pour la suite. Il ne faut pas oublier que c'est des jeunes joueurs, on a les joueurs qui sont à la Coupe d'Afrique qui vont revenir et apparemment deux recrues qui vont venir nous aider. Le groupe va être étoffé et on aura beaucoup de joueurs pour aller chercher ce maintien."



On a l’air un tout petit peu moins « cons » qu’avec 12 points… heureux pour les joueurs, tout le club et tous nos supporters 💚 ! -PD #SCOASSE

— Pascal DUPRAZ (@CoachDupraz) January 26, 2022

Victorieux face à Angers ce mercredi soir en match en retard de la 20ème journée de Ligue 1 (0-1), Saint-Étienne a empoché 3 points qui pourraient s'avérer précieux dans l'optique d'un éventuel maintien dans l'élite du football français. Toujours lanterne rouge, la formation entraînée par Pascal Dupraz n'est plus située qu'à 5 unités de Bordeaux, premier non-relégable. Au terme de la rencontre, au micro de Prime Video, l'entraîneur de l'ASSE a affiché son soulagement. "", a-t-il indiqué.Dans la même lignée,a souligné que l'équipe n'allait rien lâcher dans la course au maintien. "Ces 3 points sont très importants pour la suite.Opposée à Bergerac (National 2), ce dimanche dans l'optique des 8èmes de finales de la Coupe de France,