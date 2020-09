Dans un entretien accordé à Téléfoot, Denis Bouanga a confié certaines de ses ambitions sous le maillot de l'AS Saint-Étienne. L'attaquant aspire à être une référence à son poste, dans le championnat de France.

"J’ai envie de carburer, d’être l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1. J’ai beaucoup travaillé pendant le confinement"

Les grosses ambitions individuelles de Denis Bouanga pour la saison à venir, au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/844rOEodrc



— Téléfoot (@telefoot_TF1) September 27, 2020



"J’ai envie de carburer, d’être l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1. J’ai beaucoup travaillé pendant le confinement. Je n’ai pas fait mon choix pour l’avenir. Je suis concentré sur les Verts. Après ça fait plaisir que des grands clubs s’intéressent à toi : l’Angleterre et la Premier League, ça fait rêver", a-t-il commenté.

Objectif top 5 en Ligue 1



Sur le plan collectif, il a reconnu que l'ASSE était meilleure dans la tenue du ballon sous la direction de Claude Puel. "On est une équipe qui sait manier le ballon maintenant, qui est portée vers l’avant, et qui marque des buts. On a un rôle jouer cette saison si on continue comme ça", a commenté Bouanga, avant de conclure : "faire mieux que la saison précédente, et d’un point de vue collectif terminer dans le top 5 ça serait parfait."