AS Monaco : Philippe Clément très heureux de la performance de ses joueurs

Samedi après-midi, l'AS Monaco s'est imposé 3-1 sur sa pelouse contre le Paris-Saint-Germain, mettant le club de la capitale dans l'embarras avant d'affronter le Bayern Munich mardi prochain. En revanche, les Monégasques continuent leur progression vers le podium et sont troisièmes avant le match du RC Lens contre l'Olympique Lyonnais dimanche soir. Philippe Clément, entraîneur de l'ASM, s'est montré très satisfait après la rencontre de son équipe face au leader du championnat.

"Il y a eu un grand gardien en face. (Gianluigi) Donnarumma a été très performant, surtout en deuxième mi-temps. On n'a donc pu marquer que trois buts. Mais on a fait un grand match, très concentré, engagé et collectif. Il n'y a eu aucune différence entre les joueurs. C'est une grande victoire. Un retour au classement ? Je suis concentré sur nous-mêmes pour prendre le plus de points possibles. Il faut être focalisé sur nous. Mon équipe grandit semaine après semaine, et mois par mois. Mais on peut encore améliorer beaucoup de choses. Notre structure sans et avec ballon est de plus en plus naturelle. On sait quoi faire quand l'adversaire change de système. Tous les joueurs maîtrisent de mieux en mieux. Maintenant, il faut faire attention à l'autosuffisance. Lundi matin, je veux voir des joueurs très ambitieux, sur le plan physique, technique et mental. Un grand match nous attend encore à Leverkusen jeudi (en barrages d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa)."