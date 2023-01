AS Monaco : Philippe Clément explique la mise sur le banc de Ben Yedder

Depuis le début de saison, Wissam Ben Yedder continue sur sa lancée des années précédentes et fait partie des meilleurs buteurs du championnat de France. Cette saison encore, il a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives en Ligue 1 auxquels on peut rajouter son but en Coupe de France contre Rodez ainsi que trois réalisations en Europa League. Une belle période pour l'international français, mais qui doit tout de même se retrouver régulièrement sur le banc. Comme Niko Kovac avant lui, Philippe Clément pense que l'attaquant de 32 ans ne peut pas débuter toutes les rencontres.

En effet, l'entraîneur belge s'est expliqué à ce sujet en conférence de presse : "Il y a plusieurs choses. D'abord, Breel (Embolo) fait une bonne saison. La saison passée, nous avions un milieu de terrain composé de Tchouaméni et Fofana pour la majorité des matches, avec deux attaquants, qui étaient Kevin (Volland) et Wissam (Ben Yedder), qui jouaient ensemble, avec Kevin qui faisait beaucoup de travail sans ballon pour aider le milieu, et Aurélien (Tchouaméni), qui était exceptionnel par sa force, ses courses, sa puissance, pour être de temps en temps présent quand on faisait une pression haute, mais aussi quand le ballon était derrière lui : avec sa puissance et sa vitesse pour aider les défenseurs, il a été le meilleur récupérateur de tout le championnat."