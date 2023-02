AS Monaco : Philippe Clément évoque "le grand défi" face à l'OGC Nice

C'est le match d'après. Jeudi soir, l'AS Monaco s'est incliné aux tirs au but contre le Bayer Leverkusen, malgré s'être imposé 3-2 lors du match aller avec un but dans les derniers instants de la rencontre. Le score fut le même pour les Allemands lors du match retour. Les joueurs de la Principauté n'ont donc plus que la Ligue 1 à jouer avec la quête du top 2 en ligne de mire. Cela débute par une victoire contre l'OGC Nice ce dimanche après-midi.

"Nous pouvons avoir des rêves"

Face à Nice, les Monégasques auront une belle équipe en face d'eux. Vainqueurs à Marseille, les Aiglons de Didier Digard voudront s'imposer dans le derby pour poursuivre leur très bonne série ainsi que leur remontée vers les places européennes. En conférence de presse, l'entraîneur monégasque Philippe Clément a parlé de ce choc de la 25ème journée de Ligue 1.

"Viser le top 2 ? Nous pouvons avoir des rêves, bien sûr. Mais on ne peut pas être plus ambitieux : on a déjà dit qu'on voulait gagner tous les matches. C'est difficile d'être plus ambitieux que ça. Nous savons qu'il y a beaucoup de concurrence, avec beaucoup d'équipes. On n'a pas encore parlé de Nice, de ce match de demain (dimanche). C'est un derby, ils ont eu dix jours pour le préparer, ils ont pris beaucoup de points depuis leur changement d'entraîneur. Ce sera un grand défi, un défi très intéressant."