AS Monaco : Kovac ne vise que la victoire contre l'OM

Kovac veut gérer l'état physique de Ben Yedder

L'AS Monaco va tenter d'oublier sa défaite concédée contre Lille, dimanche dernier (2-1). Dans cette optique, c'est un déplacement sur la pelouse de l'Orange Vélodrome qui attend les joueurs dirigés par Niko Kovac, samedi lors de la 14ème journée de Ligue 1 (17 heures). Le technicien croate a affiché son ambition avant cette confrontation, et ne désire que la victoire."C'est une équipe qui a d'énormes qualités. Elle défend et attaque bien. Elle a de très bons attaquants. Mais je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner. Je ne vais pas dire qu'on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c'est une bonne équipe. D'accord, ils ont joué hier, mais ils savent enchaîner les matchs, ils ont beaucoup d'internationaux dans leur effectif. On espère montrer à l'extérieur le visage qu'on affiche en général à domicile", a-t-il expliqué. André Villas-Boas, lui, devra faire sans Dimitri Payet, suspendu De manière générale, Kovac a mis en exergue le besoin de se hisser au niveau de l'OM. "On veut être compétitifs. En tant qu'entraîneur, je vois les progrès qu'on a faits depuis mes débuts ici. On a connu des hauts et des bas, mais plus de hauts que de bas. Marseille est tout en haut. On veut être avec eux", a exprimé le natif de Berlin.En outre, sondé sur le cas de Wissam Ben Yedder, qui avait été testé positif au coronavirus le 13 novembre dernier, Kovac a évoqué son état physique : "Un joueur qui sort du Covid, vous ne pouvez pas le faire revenir et le lancer tout de suite sur 90 minutes. On doit y aller pas à pas. Si on le pousse trop, ce sera contre-productif, il pourrait se blesser. Il est très important pour nous. Mon but est de lui donner le maximum de minutes, mais de le préserver de blessures potentielles."