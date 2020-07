AS Monaco : Kovac explique son choix

Kovac est motivé par le projet de l'AS Monaco



L'AS Monaco a une nouvelle fois surpris son monde en se séparant de Robert Moreno, le lendemain du premier match amical du club, une victoire face au Cercle Bruges (2-0). Afin de succéder au technicien espagnol, arrivé en Principauté le 28 décembre dernier, le club a opté pour l'expérience de Niko Kovac (passé notamment par le Bayern Munich durant sa carrière d'entraîneur)."C'est un grand projet. Un grand challenge. Ça nous plaît (il vient avec son frère Robert en tant qu'adjoint ainsi que trois autres personnes pour constituer son staff). Avec Paul (Mitchell, directeur sportif), Oleg (Petrov, vice-président) et toute l'équipe, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes impatients. Et j'espère un bel avenir. Pour moi, c'est une bonne manière de débuter un nouveau cycle, dans un nouveau pays. C'est mon quatrième pays (après l'Autriche, la Croatie et l'Allemagne).", a-t-il confié.En outre, il n'a pas oublié d'avoir une pensée pour l'ancien entraîneur, Robert Moreno; qui n'a été en charge de l'équipe que durant 12 rencontres. "C'est toujours difficile quand une personne doit quitter un club. J'espère que Robert Moreno pourra rapidement trouver un nouveau club. Je lui souhaite le meilleur pour le futur, pour son staff, sa famille et lui", a expliqué Kovac.