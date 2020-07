AS Monaco : Fabregas, cible d'Al-Gharafa ?

L'AS Monaco ok pour un transfert de Fabregas ?

Mercato : Cesc Fabregas (Monaco) intéresse le Qatar https://t.co/sCiwuHmDQa

— France Football (@francefootball) July 28, 2020

Et si Cesc Fabregas prenait la direction du Golfe et du championnat du Qatar ? Selon des informations de l’hebdomadaire France Football, parues ce mardi, le milieu de terrain aurait des contacts avec Al-Gharafa, l’actuel 8e de la ligue. Il pourrait retrouver un autre espagnol, puisque Santi Cazorla s'est engagé en faveur d'Al Sadd, lundi dernier, rejoignant Xavi qui sera son entraîneur.Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'AS Monaco, Fabregas pourrait voir son avenir bouger, même si selon le média, sa famille serait à son aise en Principauté et n’aurait aucune envie de changer de cadre de vie. En revanche, la donne serait différente en ce qui concerne les dirigeants du club princier.. Joueur de l'ASM depuis janvier 2019 en provenance des Blues de Chelsea, Fabregas n'a pas été tellement impactant sous le maillot de l'équipe, avec notamment un seul but en 37 apparitions, sur le plan purement numérique.Al-Gharafa pourrait ainsi profiter de l'occasion pour tenter de bénéficier du talent du joueur de 33 ans, même si la décision de Niko Kovac, nouvel entraîneur de Monaco, pourrait aussi peser dans la balance.