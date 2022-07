AS Monaco : Aguilar prolonge l'aventure

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Ruben Aguilar 🇲🇨

Arrivé sur le Rocher en 2019, le latéral droit international français est désormais lié au Club jusqu’en 2025, daghe ! 👊



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 25, 2022

Remplaçant il y a deux jours contre le FC Porto en match amical (défaite 1-2), Ruben Aguilar a pourtant de quoi avoir le sourire. Ce lundi, le club de la Principauté a officialisé la prolongation de son arrière droit pour une saison supplémentaire soit jusqu'en 2025. L'international français (1 sélection) est arrivé en 2019 en provenance de Montpellier et a depuis, franchi de nombreux paliers.Il a également amené sa pierre à l'édifice lors de la fin de saison canon de l'AS Monaco l'an passé où les Rouge et Blanc ont enchaîné neuf succès et un nul lors des dix derniers matchs de championnat. « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure au sein de l’AS Monaco et de m’inscrire un peu plus dans le temps avec le Club, que je remercie pour la confiance qu’il m’accorde, s'est félicité le Grenoblois de naissance. J’entame ma quatrième saison ici etNous avons de belles échéances à venir cette saison et nous allons, tous ensemble, les aborder avec ambition. »Symbole de son importance sur le Rocher,« Au-delà de ses qualités footballistiques, Ruben est un joueur important qui est unanimement apprécié par l’ensemble du staff et le groupe, a rappelé de son côté Paul Mitchell, le directeur sportif du club. Sa combativité, sa capacité à se mettre au service du collectif et son professionnalisme peuvent être une source d’inspiration pour les plus jeunes. Après tout le travail accompli ensemble, nous sommes ravis de le voir s’inscrire dans la durée au sein de notre projet. » En concurrence avec Vanderson au poste de latéral droit, le Français entend surfer sur sa bonne dynamique de l'an dernier pour faire perdurer son idylle avec l'AS Monaco.