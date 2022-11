Arbitrage : Le Graët va écarter Garibian de la direction technique de l’arbitrage

L’arbitrage français va connaître une modification profonde dans les prochaines semaines. C'était dans l'air et Noël Le Graët, le président de la FFF, l'a confirmé à L'Equipe, à l'issue du comex de la FFF qui s'est déroulé ce jeudi. Selon RMC, c'est notamment sous pression des présidents de clubs professionnels et notamment de l’influent Jean-Pierre Caillot (Reims), que le patron de la FFF a pris la décision ferme de donner une nouvelle orientation à l'arbitrage français. "On va vers un changement de stratégie dans l'arbitrage. Je recevrai Pascal (Garibian) rapidement. Il est plus que probable qu'il y aura un changement, mais ça ne veut pas dire que tous les clubs vont gagner leurs matchs...", a-t-il confié.

Lannoy, Gautier et Sars, les trois profils évoqués pour la suite

D'après le quotidien sportif, Garibian n'officiera plus en tant que directeur technique de l'arbitrage après la Coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. "Il faut respecter son contrat de travail. Je dois le recevoir et voir avec lui l'avenir. Je lui dirai : 'Pascal, on va arrêter. Maintenant, comment on fait ?', a clamé Le Graët. Concernant la succession, trois profils ont été évoqués: ceux de Stéphane Lannoy, Antony Gautier et Alain Sars, selon RMC et L'Equipe. "En principe, on recevra quelques candidats. Depuis que l'on imagine que Garibian s'en va, il y a quand même quelques-uns... L'ensemble du comex, où il y a des pros, verra les quatre ou cinq possibles et choisira celui qu'il sent le mieux, dans les délais les plus courts", a affirmé le président de la FFF.



Cette semaine sur Canal+, Tony Chapron assurait lui que Stéphane Lannoy devrait être le fameux successeur. "C’est une suite logique dans la mesure où Stéphane Lannoy a une carrière brillante en tant qu’arbitre et il a connaissance du football international qui va aider, j’espère, l’arbitrage français", disait-il au sujet de celui qui a rangé son sifflet en 2017, avant d'intégrer la Direction technique de l'arbitrage en tant qu'adjoint.