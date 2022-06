Après Campos, au tour de Zidane ?

Aucune annonce officielle n'est intervenue pour entériner le départ du directeur sportif Leonardo; Mauricio Pochettino est toujours officiellement entraîneur du Paris SG. Mais en coulisses, les grandes manoeuvres sont bien lancées. Vendredi, l'hypothèse de l'arrivée prochaine de Zinédine Zidane, 49 ans, l'enfant de Marseille, qui a remporté sur le banc du Real Madrid quatre Ligues des Champions (une comme adjoint, trois comme entraîneur), a repris de la vigueur. Très affirmatif, Europe 1 évoque un "accord de principe (...) pour que Zinédine Zidane soit le prochain entraîneur". Selon RMC, les deux parties "sont proches d'un accord" même si "les discussions devraient se poursuivre encore plusieurs jours avant une signature définitive du coach français".

Sollicité par l'AFP, l'entourage de Zidane n'a pas donné suite. Le Paris SG s'est refusé à confirmer ou infirmer l'information. Une source proche de la direction du club a toutefois relativisé auprès de l'AFP qu'un tel accord était acquis.

Coups d'éclat et coups de sang

Agé de 49 ans, Zinédine Zidane a quitté le Real Madrid en 2021 et est depuis libre de tout engagement, même s'il est régulièrement présenté comme le successeur naturel de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France si celui-ci décidait de partir après le Mondial. La saison passée, le Paris SG a remporté le huitième titre de champion de France de l'ère qatarie mais a encore échoué dans sa quête de Ligue des Champions, le grand objectif du club, éliminé dès les huitièmes de finale par le Real Madrid. Désigné "conseiller football", le Portugais Luis Campos sera l'architecte du nouveau projet du club, bâti autour de Kylian Mbappé, qui a annoncé en mai qu'il restait au club malgré la cour assidue du Real Madrid.

L'arrivée de Campos, un proche de l'attaquant superstar qu'il a rencontré à Monaco, promet un mélange de coups d'éclats sur le mercato, comme le Portugais l'a prouvé à Monaco et Lille, et de coups de sang en coulisse. Âgé de 57 ans, il est un fort caractère à la compétence reconnue, qui va devoir remanier l'effectif et surtout définir une politique plus cohérente que Leonardo, démis au soir de la prolongation de Mbappé.

Si Pochettino reste officiellement l'entraîneur des Parisiens, son départ apparaît logique. Depuis son arrivée en remplacement de Thomas Tuchel, l'Argentin n'a pas convaincu en une saison et demie. Et son année restante de contrat ne devrait pas représenter un obstacle financier. Zinédine Zidane, libre, a le pedigree idéal pour lui succéder. Il était présent à Paris, en même temps que l'émir du Qatar, à l'occasion de la finale de C1, ce qui a alimenté toutes les spéculations.

Galtier aussi cité

Outre Zidane, d'autres noms sont évoqués, notamment celui de l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier, qui a travaillé trois ans à Lille avec Campos. Le Portugais avait grandement bâti l'équipe nordiste sacrée championne de France en 2021, un an après son départ. Après l'entraîneur, viendra le temps des joueurs. L'entrejeu est une faiblesse identifiée depuis plusieurs années au PSG qui n'arrive pas à trouver un binôme à Marco Verratti au milieu de terrain. Selon RMC, Paul Pogba, également convoité par la Juventus, "attend l'officialisation de l'arrivée de Zidane au PSG pour entamer des discussions avec le club parisien". Avec le départ d'Angel Di Maria, Paris devrait aussi se mettre en quête d'un ailier. Le nom d'Ousmane Dembélé, libre de tout contrat fin juin à Barcelone, revient souvent dans la presse.

Campos devra aussi dégraisser un effectif pléthorique --un point où Leonardo a failli, malgré de mauvais résultats financiers pour le PSG, qui a enregistré 225 M EUR de pertes sur l'exercice 2020-2021. Sur la sellette, Mauro Icardi et Leandro Paredes ont dit leur intention de rester dans un club où les salaires sont élevés. Il faudra aussi gérer les égos. "Le meilleur joueur du monde, c'est Kylian Mbappé", a lancé Nasser Al-Khelaïfi, semblant rétrograder Lionel Messi et Neymar dans la hiérarchie du vestiaire. Autre sujet: la clarification de la situation autour des gardiens Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, qui veulent rester tout en étant N.1 la saison prochaine --ce qui impliquerait le départ de l'un d'entre eux.