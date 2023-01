Antoine Kombouaré avait envie de bousculer Nantes

Ce ne fut pas facile, mais Nantes tient sa victoire. 16emes avant le coup d'envoi, opposés à Auxerre, 18e et concurrent direct pour le maintien, les Canaris ont su se défaire de l'AJA en seconde période (1-0, but de Marcus Coco à la 74e). Après la rencontre, le coach du FCN, Antoine Kombouaré, a évoqué cette victoire, et ce basculement final, quelques jours après un match nul plus que terne à Troyes ! Désormais 14e, le FCN dispose d'un peu d'air et de quatre points d'avance sur Brest, premier relégable.

Antoine Kombouaré a bougé ses troupes

« On va retenir que l'on a réussi à ne pas prendre de but pour la deuxième fois consécutive, que l'on marque un petit but qui nous rapporte trois points très importants pour la suite. Ce n'est pas pour autant que l'on est sauvé, le chemin est long... Je suis super content pour Marcus (Coco, l'unique buteur du match). Il était un peu en difficulté, mais c'est à l'image de l'équipe. Il est récompensé de sa générosité. À travers les nombreux changements opérés, j'avais envie de bousculer mon équipe. »