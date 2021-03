Angers : Les joueurs et le staff baissent leurs salaires

Les valeurs "d'unité et de solidarité" mises en avant

En cette période de crise sanitaire, l'ensemble du football français tente de trouver des solutions au niveau des salaires, notamment. Hier, lundi, l'Olympique Lyonnais a pour rappel annoncé un accord inédit dans cette optique . Le club du président Jean-Michel Aulas a proposé à l'ensemble des sportifs du club de devenir des actionnaires d'OL Groupe, ce qui a été accepté. Selon des informations de L'Equipe, l'accord du côté d'Angers repose sur une base collective (baisse de 10 % des salaires) ainsi qu'une part individuelle, qui peut monter jusqu'à 30 %. La baisse des salaires se ferait jusqu'au mois de juin prochain.Saïd Chabane, le président d'Angers, a annoncé que l'ensemble de son effectif (staff compris) a consenti à une baisse des salaires. "Je me réjouis aujourd’hui de l’accord trouvé avec l’ensemble des joueurs et du staff concernant la baisse de leurs salaires. Au-delà de leur altruisme envers l’Institution, je tiens à les saluer pour l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes, du Club et du monde du football en général.Ces négociations, qui se sont déroulées avec une grande transparence, et leur issue positive, ont une nouvelle fois fait émerger nos valeurs d’unité et de solidarité", a expliqué le grand patron d'Angers, neuvième du classement de Ligue 1 dans cet exercice 2020-2021. Le SCO affrontera l'AS Saint-Étienne, samedi (13 heures) et tentera de confirmer sa victoire à Metz, lors de la pjournée dans le championnat de France (0-1).