Angers: le scénario qui relèguerait le SCO dès dimanche

14. C'est le nombre de points qu'a engrangé Angers depuis le début de saison. En très mauvaise posture suite à sa nouvelle défaite contre le PSG ce vendredi, les hommes d'Alexandre Dujeux n'ont désormais plus leur sort entre leurs mains. Lanterne rouge de Ligue 1 avec 16 points de retard sur le premier non-relégable Brest, la tâche s'annonce plus que compliquée.

Le résultat de Nantes et Ajaccio primordial

Les Angevins auront donc les yeux rivés sur le multiplex de 15h ce dimanche, qui pourrait sceller leur fin de saison. Nantes et Ajaccio reçoivent respectivement Troyes et Brest. Dans ces rencontres, si les Canaris et les Bretons gagnent, alors Angers sera officiellement relégué de la Ligue 1, à six journées de la fin du championnat. Ce serait une première depuis la saison 2015-2016 et l'ESTAC, qu'une équipe est sûre d'être relégué aussi tôt dans la saison.

Adrien Hunou, conscient que la fin de saison va être difficile, souhaite bien finir l'exercice avec le SCO: "On joue des matchs de Ligue 1 contre des belles équipes. On connaît le contexte, on sait que c'est compliqué. Il reste des matchs à jouer, on va essayer de prendre le maximum de plaisir et de points. On va à Rennes, on reçoit Monaco et on va à Marseille. Pour notre ego, pour le club, pour les supporters, on a envie de tout donner parce que cela reste un championnat et il faut continuer à prendre des points pour exister."