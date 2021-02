Angers : Le maire de la ville tacle le FC Nantes

Le FC Nantes annonce l’arrivée d’𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ au poste d’entraîneur principal afin que le Club amorce un nouvel élan pour conserver sa place dans l’Élite.

Par cette nomination, le Club annonce également sa décision de se séparer de Raymond Domenech. pic.twitter.com/yxo9yKP1Of



— FC Nantes (@FCNantes) February 10, 2021

Domenech directement visé ?

À la base, Christophe Béchu était en direct sur un réseau social pour répondre aux questions de ses citoyens. Quand arrive la question d'un supporter angevin sur l'entraineur du club, Stéphane Moulin. Le maire saisit cette perche et en profite pour tacler le rival : « Je suis très admiratif de sa longévité parce qu'on sait que dans le monde du football, la valse des entraîneurs est souvent quelque chose de fréquent, et de ce point de vue, il y a deux modèles : il y a le modèle nantais et il y a le modèle angevin. Le modèle nantais, si j'ai bien compris, il a été annoncé que Raymond Domenech allait être licencié, ce qui fait que les Nantais vont réussir à arriver à une consommation d'à peu près un entraîneur par an..., là où nous avons le record de longévité ». En effet, Stéphane Moulin est à Angers depuis 2011, un record en Ligue 1. Surtout cette saison où huit entraîneurs ont déjà été remerciés.



Toujours dans le but de répondre à la question posée, Christophe Béchu continue d'encenser l'entraîneur du club de sa ville : « Il y a chez Stéphane Moulin des qualités que je crois être profondément angevines. Il ne la ramène pas, il est humble dans la manière de dire les choses, il n’est pas bling-bling. Il a une approche qui est plus discrète et je pense que ce sont des qualités qui, aujourd’hui, dans le football, mériteraient certainement d’être plus répandues ».

Beaucoup pensent que ces propos visent Raymond Domenech, connu pour ses sulfureuses sorties médiatiques en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que consultant. En tout cas, les hostilités sont lancées pour le derby entre le SCO et les Canaris. La rencontre aura lieu dimanche, à 15 heures, au stade Raymond-Kopa à Angers. Avant cela, les Noirs et Blancs reçoivent ce jeudi le Stade Rennais dans le cadre de la Coupe de France.