Angers : "La Ligue 1 passe un nouveau cap" avec l'arrivée de Messi, selon Boufal

Sofiane Boufal n'est pas étranger au bon début de saison d'Angers en Ligue 1. Dauphin du PSG avec 7 points obtenus en 3 matchs, dont un succès conséquent contre l'OL, le 15 août dernier (3-0), Angers se montre à la hauteur. En 207 minutes de jeu cumulées lors de ces 3 rencontres, Boufal a inscrit un but et s'est souvent montré à l'origine des offensives de l'équipe dirigée par Gérald Baticle. Buteur face à Lyon, le joueur âgé de 27 ans s'est confié dans un entretien accordé à So Foot. "Je suis très content d’avoir fait une préparation complète parce que ça faisait longtemps que ça ne m’était pas arrivé, donc je me sens beaucoup mieux que la saison dernière. Physiquement et mentalement je suis prêt, donc on peut dire que c’est parti. On a très bien démarré la saison, et en plus, j’ai marqué mon premier but face à Lyon, à la maison, donc tout va pour le mieux", a-t-il expliqué.

Messi, une "mentalité hors du commun" d'après Boufal

Celui qui a disputé 35 matchs de Liga sous le maillot du Celta Vigo lors de l'exercice 2018-2019 (pour 3 buts inscrits) a également parlé de la nouvelle la plus impactante de l'été : l'arrivée de Lionel Messi du côté du PSG. Le sextuple Ballon d'Or pourrait bien débuter son aventure en France dès dimanche sur la pelouse de Reims (20h45), et Boufal a valorisé les qualités du natif de Rosario qu'il a considéré comme une référence absolue dans le football. "C’est impressionnant de le voir sur un terrain parce que c’est le meilleur joueur de l’histoire du foot. Il n’a rien à prouver en venant à Paris, mais ce que j’aime chez ces mecs-là, c’est que ce sont des vrais champions. Ils restent dix, quinze ans au top. Et même quand il joue contre le dix-huitième de Liga, il se donne autant. C’est vraiment une machine. À l’époque de Ronaldinho et des grands dribbleurs, l’intensité physique n’était pas aussi présente. Même lui aujourd’hui est gainé de partout, il n’a pas le choix. Il a 34 ans, il a tout gagné : il pourrait se relâcher, mais il a une mentalité hors du commun. Franchement, la Ligue 1 passe un nouveau cap", a jugé l'élément d'Angers, qui a espéré que contrairement aux Galactiques du Real Madrid, les Parisiens seront capables de remporter la Ligue des Champions.