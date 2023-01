Angers : Gerald Baticle va attaquer le club en justice

Depuis le début de saison, un grand nombre d'entraîneurs de Ligue 1 a été renvoyé. Gerald Baticle, en grande difficulté avec Angers, n'y a pas échappé pendant la trêve internationale de la Coupe du Monde. En revanche, son club l'a licencié pour faute grave et ça, il ne l'a pas digéré. En effet, l'ancien coach angevin a donné une interview à L'Equipe dans laquelle il précise qu'il a ouvert une procédure afin de se faire justice. S'il a accepté que ses résultats n'étaient pas suffisants pour rester en poste, il a tout de même mis en lumière la manière dont il a été contraint de quitter le club.

"Je suis licencié pour faute grave. Une procédure est en cours donc je ne peux pas trop parler. Mais, autant je conçois qu'un entraîneur en difficulté au niveau des résultats puisse être démis de ses fonctions. Autant, sans chercher à fuir mes responsabilités, je conteste vigoureusement les fautes qui me sont reprochées (il n'a pas pu en préciser la nature). Les griefs sont faux et fallacieux, et ça m'indigne d'être accusé de la sorte. C'est attaquer l'homme pour servir une procédure juridique. Ça va à l'encontre de mes valeurs et ça m'a touché, affecté. Il y a cinq pages de griefs. Je les conteste avec une grande fermeté. Mon avocat va saisir le Conseil de prud'hommes"