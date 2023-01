Angers et Auxerre s'enfoncent, le bon coup du TFC à Strasbourg !

Les positions commencent à se figer, en bas du classement de la Ligue 1. A l'occasion du multiplex ce dimanche, pour le compte de la 20e journée de championnat, le constat peut être fait qu'Angers et Auxerre continuent de s'enfoncer... Le SCO, large lanterne rouge de première division (20e, 8 points seulement, 16 défaites en 20 matches...), a ainsi été écrasé à Brest (4-0), pourtant 17e et équipe abordable.

Jérémy Le Douaron (14e), Steve Mounié (34e), Franck Honorat (60e) et Pierre Lees-Melou (84e) ont marqué pour les Pirates. De son côté, Auxerre s'est incliné à domicile face à Montpellier (0-2, doublé de Stephen Mavididi pour le MHSC à la 62e et 81e). Alors que Birama Touré a raté un pénalty pour l'AJA dans le temps additionnel, les Bourguignons restent 19emes et pointent à 5 longueurs de Brest, qui sort lui de la zone de relégation.

Le bon coup du TFC à Strasbourg, qui reste relégable

Un peu plus haut, une équipe a également fait un bon coup ce week-end. Toulouse a fait un grand pas vers le maintien (10e désormais, 26 points) en allant battre Strasbourg 1-2 chez lui à La Meinau (but de Kevin Gameiro, 20e, doublé de Thijs Dallinga, 25e et 51e). Alors que le RCSA a touché le poteau en fin de match, conclu au-delà des 100 minutes avec l'expulsion de Gameiro...

Avec cette défaite, les Alsaciens, mieux en Ligue 1 (nul contre Lens et victoire à Lyon) depuis la confirmation en tant que coach de Mathieu Le Scornet, redescendent à la 17e place, premier strapontin vers la Ligue 2. Enfin, Clermont et Nantes n'ont pas pu se départager, dans un duel de milieu de tableau (0-0). La rencontre fut équilibrée, alors que le FCN va accueillir Andy Delort, serial-buteur qui fera du bien à l'attaque des troupes d'Antoine Kombouaré.