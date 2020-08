Angers, dans une nouvelle dimension ?

Les objectifs

Cette saison, comme chaque année depuis la montée en 2015, l'objectif d'Angers est le même : le maintien. En réalité, le SCO n'a jamais trop tremblé, terminant toujours au-dessus de la 15eme place. Pour la saison à venir, les hommes de Stéphane Moulin pourraient avoir envie de goûter à la première moitié du classement. Onzièmes l'an passé, ils ont pris l'habitude de s'installer dans le ventre-mou du classement et pourraient être tentés de regarder plus haut. Mais attention à ne pas se voir trop beau, une mauvaise série peut tout changer.

Le mercato

Pour solidifier encore un peu plus son assise défensive, Angers a cassé sa tirelire pour acheter Paul Bernardoni. Avec un transfert estimé à 7 millions d'euros, c'est tout simplement un record pour le club basé en Anjou. Après une saison en prêt, Souleyman Doumbia a été acheté à Rennes et le jeune Enzo Ebosse arrive du Mans pour le concurrencer. Un moyen d'anticiper le possible départ de Rayan Aït-Nouri. Le jeune espoir est très suivi et pourrait s'en aller durant l'été. Baptiste Santamaria est aussi annoncé sur le départ. Si ces ventes se confirment, la direction angevine pourrait encaisser des indemnités records. Les dizaines de millions espérées pourraient permettre de recruter et de franchir un nouveau cap.

L'équipe-type

Comme à son habitude, Stéphane Moulin devrait privilégier le 4-1-4-1. Dans le but, Paul Bernardoni va succéder à Ludovic Butelle. La défense sera composée du latéral droit Vincent Manceau, du capitaine Ismaël Traoré, du trentenaire Romain Thomas et de Souleyman Doumbia en cas de départ de Rayan Aït-Nouri. Dans le rôle de sentinelle, Pierrick Capelle est attendu en cas de départ de Baptiste Santamaria. Sada Thioub et Mathias Pereira Lage devraient entourer Thomas Mangani et Angelo Fulgini au milieu de terrain. A la pointe de l'attaque scoïste, Stéphane Bahoken et Rachid Alioui, actuellement blessé, vont être en concurrence.

Le point fort et le point faible

Pour un petit, Angers a beaucoup d'expérience. Avec un entraîneur en poste depuis dix ans et de nombreux joueurs qui ont l'habitude de la Ligue 1, le SCO est une équipe solidement installée dans l'élite du football français. Cette continuité et ce vécu sont de vrais atouts pour un groupe qui traverse une crise inédite. Plusieurs affaires extra-sportives ont gâché l'été angevin. Saïd Chabane, le président du club a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée, Olivier Pickeu le manager général a été licencié et Farid El Melali va être convoqué au tribunal pour exhibition sexuelle. Les avocats du club ont aussi une affaire aux prud'hommes avec Cheikh N'Doye à gérer et une avec Willy Bernard, l'ancien président du club. Cette suite d'affaires vient perturber une équipe qui a jusque-là toujours été concentrée sur le résultat sportif.

Le style de jeu

Depuis son retour dans l'élite, Angers a eu la réputation d'être une équipe qui défend bien et qui procède en contres. L'an passé, le SCO a changé son identité de jeu en prenant les choses en mains quand il le fallait. L'apport des latéraux et la complémentarité des milieux de terrain a permis à Stéphane Moulin de faire évoluer sa philosophie et de ramener son équipe aux portes du top 10 national. Il ne reste plus qu'à voir s'il va continuer sur cette voie malgré les potentiels départs de l'été.