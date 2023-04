Angers : Chabane va être jugé en juin prochain pour blanchiment en bande organisée

Saïd Chabane est dans la tourmente. Déjà visé par plusieurs plaintes pour agression sexuelle, l’ancien président d’Angers a été placé en garde à vue ce mardi, suspecté de blanchiment en bande organisée et pour exercice illégal de la profession d’agent sportif. Entendu par les enquêteurs du service central des courses à jeux, Saïd Chabane sera jugé le 7 juin prochain pour les mêmes motifs, comme l’a annoncé l’AFP, contacté par son avocat et le parquet de Bobigny. La semaine passée, Saïd Chabane avait décidé de quitter la présidence du SCO d’Angers, pour la céder à son fils Romain, tout en restant propriétaire majoritaire du club. Alors que les Angevins filent vers la Ligue 2 avec la dernière place du championnat et 11 petits points en 29 journées, les soucis se poursuivent en dehors des terrains pour Saïd Chabane.