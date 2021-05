Angers : Baticle va bien succéder à Moulin

Baticle devrait arriver avec Dujeux

Saïd Chabane a décidé de mettre un terme au certain suspense qui durait. Alors que Stéphane Moulin a annoncé à la fin du mois de mars dernier qu’il n’ira pas au-delà de la conclusion de la saison sur le banc d’Angers, sur lequel il avait pris place en 2011 après avoir été à la tête de la réserve du SCO pendant six ans. Depuis plusieurs semaines, un nom revenait dans l’entourage du club angevin pour prendre la suite de l’emblématique entraîneur. En amont de la réception de Lille ce dimanche dans le cadre de la 38eme et dernière journée de Ligue 1, le président du SCO a confirmé l’arrivée dès le début de la saison prochaine de Gérald Baticle au poste d’entraîneur du club. Dix ans, c’est le temps que Gérald Baticle a passé à l’Olympique Lyonnais.Mais l’ancien attaquant, qui a été aux côtés d’entraîneurs tels Rémi Garde, Bruno Génésio, Sylvinho et Rudi Garcia, a des envies d’indépendance et de responsabilités. C’est exactement ce qu’Angers lui a proposé. Après avoir pris en main Brest, en Ligue 2 lors de la saison 2008-2009, Gérald Baticle va ainsi connaître sa deuxième expérience sur un banc à l’occasion de son arrivée à Angers. « C’est avec beaucoup de fierté et de détermination que Gérald Baticle va devenir le nouvel entraîneur d’Angers, confirme le club dans un communiqué partagé sur son compte officiel Twitter. Sa prise de fonction, effective à l’issue de cette saison 2020-2021, marque une étape importante dans l’histoire de notre club, que nous sommes très heureux de partager avec vous. » Actuel adjoint d’Olivier Pantaloni à l’AC Ajaccio, Alexandre Dujeux devrait quitter le club corse après six ans pour venir renforcer le staff angevin.