Alerte rouge à Angers. L’équipe entraînée par Gérald Baticle présente un terrible bilan de cinq défaites consécutives en Ligue 1, la dernière concédée à domicile contre Lens (1-2).



Le déplacement à Rennes, programmé dimanche pour le compte de la 27e journée (coup d’envoi à 15 heures), ne constitue pas un terreau favorable pour rebondir.



Les Bretons viennent d’inscrire huit buts en deux rencontres et se battent pour une place sur le podium en fin de saison.

Genesio a les oreilles qui sifflent

« Il serait bien que cette mauvaise série s'arrête le plus rapidement possible. À Rennes, ce serait parfait », espérait Baticle, ce vendredi en conférence de presse.



L’ancien avant-centre de l’AJ Auxerre se montre en même temps dithyrambique envers son homologue Bruno Genesio.



« Rennes est à mon sens l'équipe qui pratique le plus beau jeu de France si ce n'est d'Europe à l'heure actuelle », a jugé l’entraîneur du SCO, cité par le club.