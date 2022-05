Le SCO tient à remercier 𝙎𝙩𝙚𝙥𝙝𝙖𝙣𝙚 𝘽𝙖𝙝𝙤𝙠𝙚𝙣 et 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙟𝙚𝙡 𝙋𝙚𝙩𝙠𝙤𝙫𝙞𝙘 pour leurs saisons passées sous le maillot Noir & Blanc 👏https://t.co/lOYpaDnKk1

— Angers SCO (@AngersSCO) May 30, 2022

. Arrivé au terme de son contrat, l'attaquant international camerounais ne s'est pas vu proposer de prolongation et, a annoncé officiellement le club ce lundi. Apparu à 29 reprises en Ligue 1 durant la saison écoulée, le Lion Indomptable aura inscrit trois buts. Arrivé de Strasbourg à l'été 2018, le joueur de 30 ans quitte la formation angevine sur un bilan de 120 rencontres pour 28 réalisations.Annoncé en même temps que celui du gardien Danijel Petkovic, ce départ de Stéphane Bahoken s'ajoute à ceux de Romain Thomas, Thomas Mangani et l'international ivoirien et capitaine Ismaël Traoré.