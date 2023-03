Angers : après ses propos polémiques, Abdel Bouhazama démissionne !

Rien ne va plus pour le SCO. Ce dimanche, la lanterne rouge de Ligue 1 a totalement coulé sur la pelouse de Montpellier. Outre une performance sportive ratée, le club angevin est au cœur d’un psychodrame. En causerie d’avant-match, Abdel Bouhazama, l’entraîneur de l’équipe première, a tenté de justifier la titularisation d’Illyes Chetti, accusé d'agression sexuelle. “C'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles'' justifiait l’entraîneur algérien auprès de son groupe. Des propos qui ont choqué les joueurs scoïstes.

Angers n'a plus d'entraîneur !

Face à cet incident, le président du SCO d’Angers, Saïd Chabane, a acté la démission de son entraîneur ce mardi. "Pour lever toutes les ambiguïtés et les malentendus, Angers SCO condamne sans réserve la parole prononcée lors de la causerie même si celle-ci semble relever de la maladresse que de l’intention de banaliser une parole sexiste. D’ailleurs, le club n’accepte aucune forme de discrimination et condamne le sexisme et la misogynie. Abdel Bouhazama s’est excusé auprès de ses collègues, notamment féminines et a donc préféré tirer les conséquences à la fois de son bilan et de ses maladresses" peut-on lire dans le communiqué paru par le club. Le nom de son remplaçant n’est pas encore connu. Il s’agira du troisième technicien sur le banc d’Angers cette saison. Cette saison n'est définitivement pas celle du club de Maine-et-Loire.