Andy Delort (Montpellier) positif au Covid-19

Andy Delort va « bien », et c’est l’essentiel. Mais après Sambia, Oyongo, Mollet, Ristic, Tamas et Vargas, l’attaquant de Montpellier est devenu le septième joueur du club à être testé positif au Covid-19 depuis le début de la pandémie. L’international algérien l’a annoncé lui-même sur Twitter mercredi après-midi, se montrant rassurant sur son état de santé. « Je vais revenir au plus vite, je vais bien. Prenez soin de vous et de vos proches », a-t-il notamment écrit.



J’ai été testé positif au Covid.



Je vais revenir au plus vite 🙏 je vais bien.



Prenez soin de vous et de vos proches. #RestezPrudents

Le MHSC, qui devait entamer sa saison de Ligue 1 contre l’OL dimanche, a vu la rencontre être déplacée au 16 septembre après la qualification des Gones en demi-finale de la Ligue des Champions. Samedi, le club héraultais a donc prévu de disputer un match amical contre Metz. Mais la tenue de ce dernier dépendra de nouveaux tests qui seront passés par l’ensemble de l’effectif, jeudi.