Ancelotti se prononce sur Lille

Ancien coach du PSG, Carlo Ancelotti garde un œil attendri sur son ancien club et sur la Ligue 1. L'actuel manager d'Everton s'est d'ailleurs prononcé sur la saison actuelle. Et pour l'Italien et malgré son affection pour Paris, le LOSC ferait un très beau champion de France. "Je suis content que mon ami Christophe Galtier puisse gagner la Ligue 1, a-t-il glissé sur Canal+ dimanche. Pour lui, pour Lille et pour le championnat de France, ce serait une chose fantastique. Les supporters du PSG ne seront peut-être pas très contents mais si Lille gagne la Ligue 1, ce sera très bon pour le football."

Ancelotti salue le PSG

Ancelotti évoque également les progrès du PSG sur la scène continentale. "Le PSG a changé, a réussi à recruter des joueurs très importants, indique-t-il. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe. Ils ont perdu en finale de Ligue des champions l’année dernier et ont perdu en demi-finale cette année. Perdre un match est quelque chose qui peut arriver. Le fait qu’ils aient changé d’entraîneur a peut-être engendré un peu de difficulté. Pochettino est un bon entraîneur et va très bien faire l’année prochaine."