Alors qu’il réalisait un excellent début de saison avec quatre buts en autant de matchs, Amine Gouiri a calé lors des deux dernières rencontres de l’OGC Nice. D’abord dans le derby contre Monaco dimanche à l’Allianz Riviera (2-2), où il a offert une passe décisive à Andy Delort mais raté un penalty alors qu’il aurait pu offrir la victoire aux siens en fin de match. Et il a récidivé mercredi soir à Lorient (1-0), en ne cadrant pas sa tentative lors de la première défaite de Nice cette saison. Un nouvel échec sur un coup de pied de réparation pour l’ancien Lyonnais, forcément "déçu" comme l’a confié son entraîneur à l’issue de la rencontre.

Galtier : "Je vais échanger avec lui"

"S’il est touché ? Je ne sais pas, a poursuivi Christophe Galtier en conférence de presse. C’est un jeune joueur, sur lequel nous allons travailler. Je vais échanger avec lui, ce sont des périodes qui arrivent dans une carrière. Il est jeune et aura des bons passages et des passages moins bien dans sa carrière et dans une saison. C’est le deuxième penalty non cadré et c’est là-dessus qu’il va falloir travailler." L’attaquant de 21 ans a aussi manqué une énorme occasion avant la pause, perdant son duel avec Paul Nardi alors qu’il aurait déjà pu égaliser, comme après l’ouverture du score de Thomas Monconduit pour les Merlus.

Dolberg va revenir

"Sur le face à face, il avait d’autres possibilités et il a tenté ce geste-là qui ne nous a pas réussi. Ce qui est important à mes yeux c’est ce que les attaquants se créent des occasions et il faut aussi insister sur ce point-là", a conclu Galtier à ce sujet. Privé en Bretagne de Kasper Dolberg, touché à un genou face au club du Rocher, l’entraîneur des Aiglons devrait récupérer l’attaquant danois samedi pour le déplacement à Saint-Etienne. De quoi proposer plus de solutions en attaque, même si l’ancien coach de Lille croit toujours en Gouiri, qui va vite devoir retrouver la confiance.