Amiens : Gurtner prolonge

Alors qu’Amiens devrait bien évoluer en Ligue 2 en 2020-2021 malgré plusieurs recours, le club vient d’enregistrer une bonne nouvelle. Classée à la 19eme place du dernier Championnat de L1 (ratio de 0,82 point, 28 points, 4 victoires, 11 nuls et 13 défaites en 28 matches), l’équipe a enregistré la prolongation d’un homme base.

Gurtner jusqu’en 2023

Régis Gurtner, prolonge son contrat pour 1 saison supplémentaire.

Il est désormais lié à l'@AmiensSC jusqu'en juin 2023. pic.twitter.com/UeWBysWNL5

— Amiens SC (@AmiensSC) June 26, 2020





Il s’agit de Régis Gurtner, le gardien. Le président d’Amiens, Bernard Joannin, avait affirmé en début de semaine que le portier arrivé en 2015 allait poursuivre l’aventure. Eh bien, c’est maintenant officiel. Le club a annoncé vendredi en milieu de journée la prolongation d’un an du joueur de 33 ans. Malgré la relégation, Gurtner a donc décidé de continuer en Picardie.

Gurtner titulaire lors de l’incroyable match contre le PSG (4-4)

Il pourrait encore le faire jusqu’à la fin de sa carrière puisqu’il a étendu son bail jusqu’en juin 2023. Il aura alors 36 ans. Régis Gurtner était arrivé au club en 2015 en provenance du Havre. En cinq ans, le dernier rempart a disputé 175 rencontres avec l’ASC. Titulaire dans le but amiénois lors de l’incroyable match face au Paris-SG (4-4), le 15 février dernier, Gurtner a traversé trois divisions (National, Ligue 2 et Ligue 1) avec Amiens. Pour rappel, Amiens avait mené 3-0 sur son terrain lors de la 25eme journée de L1 face au PSG grâce à des buts de Guirassy (5eme minute), Kakuta (29eme) et Diabaté (40eme) avant d’être rejoint puis dépassé. Mais dans le temps additionnel, Guirassy avait arraché l’égalisation en faveur de l’ASC (4-4). L’équipe picarde avait par la suite accroché les nuls à Strasbourg (0-0) et à Marseille (2-2), et été battu par Metz (0-1). L’interruption due au coronavirus était ensuite intervenue.