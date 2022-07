Amicaux : Toulouse, Lens et Auxerre sont lancés

Les deux promus Auxerre et Toulouse ont disputé samedi leur premier match amical de la saison face à des anciens collègues de Ligue 2, avec des fortunes diverses. Les Bourguignons, derniers en date à avoir rejoint l'élite (après la qualification rocambolesque sur le terrain de Saint-Etienne en barrage, aux tirs au but), se sont inclinés devant Grenoble à Saint-Priest (1-2). Les Isérois ont ouvert le score par Pape Meissa Ba, le meilleur buteur de National - en provenance du Red Star -, dès la quatrième minute, avant l'égalisation de Ben Fredj pour l'AJA à l'heure de jeu (1-1, 60eme). Dans la foulée, les Grenoblois ont repris l'avantage par Okardi (1-2, 64eme).



Du côté de Toulouse, le résultat est meilleur avec une victoire 2-0 face à Nîmes, qui jouait en voisin avec un court déplacement à Béziers. Les joueurs de Philippe Montanier se sont imposés sur deux buts de Rafael Ratao (42eme) et Chaibi (67eme). Leur prochain match, la semaine prochaine, sera face à un futur adversaire de Ligue 1, en l'occurrence Troyes - tandis qu'Auxerre affrontera encore une Ligue 2, à savoir Amiens.



Le RC Lens faisait aussi sa rentrée devant le Paris FC, qui lui n'a pas réussi à monter en Ligue 1 (échouant dès le premier barrage face à Sochaux). Les Lensois ont dû se contenter d'un match nul et vierge (0-0) avec deux équipes complètement différentes d'une période sur l'autre, et encore beaucoup de joueurs absents. Seko Fofana ou Gaël Kakuta étaient tout de même de la partie en première période, puis Massadio Haïdara ou Florian Sotoca après le repos.