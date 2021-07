Amicaux : Nice s'incline encore, Bordeaux vainqueur

stade municipal de Divonne-les-Bains, Nice s'est incliné face à Bastia sur la plus petite des marges (0-1) après une réalisation d'Antony Robic, sur penalty à la 77ème minute de jeu. Sans une équipe type au coup d'envoi, Nice a affiché un visage fondamentalement différent par la suite car à l'heure de jeu, Galtier a effectué 9 changements, avec les entrées notamment de Todibo, Schneiderin et Gouiri. Dès demain, samedi, Nice tentera d'obtenir un premier succès dans cette préparation, avec une rencontre face au Dynamo Kiev (20 heures).

Benitez , Pelmard, Bambu, Nsoki, Amraoui, Trouillet, Smith, M'Changama, Wade, Trojani, Parsemain.



⏹ C'est terminé à Divonne-les-Bains où les Aiglons s'inclinent 1-0 face au @SCBastia.

Prochaine rencontre : @ogcnice 🆚 @DynamoKyiv, à suivre en direct demain dès 20h sur les médias du Gym.



— OGC Nice (@ogcnice) July 16, 2021

. Après un match nul contre Rodez (1-1) et un lourd revers face à Lausanne Sport (0-3), l'équipe dirigée par Christophe Galtier a enchaîné une nouvelle rencontre sans connaître le goût de la victoire. Ce vendredi, sur la pelouse duAutre pensionnaire de Ligue 1 engagé ce vendredi dans sa préparation à la reprise du championnat de France,. Jimmy Briand a ouvert le score à la 24ème minute avant que Niort n'égalise par l’intermédiaire de Kilama (64ème). Après le nul lors du temps réglementaire, les deux équipes se sont dirigées vers les tirs au but et Bordeaux a été plus habile dans l'exercice (5 tirs au but à 3). Dimanche, Bordeaux disputera la finale de ce Challenge face au vainqueur de Nantes-Caen, à 17 heures.: Poussin - Kwateng, Koscielny, Bessilé - Bellanova, Sissokho, Pardo, Adli, Oudin - Kalu, Briand.