Amicaux : Lyon et Lille sourient, Nice et Saint-Etienne grimacent

En conclusion du Tournoi Veolia, Lyon a fait le boulot, samedi soir au Groupama Stadium. Battus jeudi par les Rangers (0-2), les joueurs de Rudi Garcia l’ont emporté dans leur enceinte face à l’autre célèbre club de Glasgow, le Celtic (2-1). Au cours d’un match agréable, les Rhodaniens, qui ont débuté en 3-5-2, ont été suffisamment sérieux pour l’emporter avec une formation (Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Thiago Mendes, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay, Dembélé) qui devrait débuter face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, le 31 juillet. Contre une équipe bis du Celtic, Dembélé, ancien de la maison, a d’abord rapidement fait trembler les filets de la tête (4eme). Depay, porteur du brassard de capitaine, a doublé la mise sur une jolie talonnade à la réception d’un centre de Dubois à la 40eme. Elyounoussi a réduit le score en fin de rencontre (87eme) en prenant le meilleur sur Marcelo et Denayer.Dans ce tournoi Veolia, Nice s’est incliné face aux Glasgow Rangers (0-2), lauréats de l’épreuve amicale. Déjà accroché par le Celtic (1-1) jeudi, l’OGCN n’apprécie décidément pas les clubs écossais en ce mois de juillet. Après ses revers précédents face à Lyon (0-1) et Saint-Etienne (1-4), le club azuréen concède une troisième défaite en quatre matchs cet été. Avec une formation rajeunie, les Aiglons de Patrick Vieira sont tombés sur des buts de Defoe (40eme) et Barjonas (90eme+2). La prochaine sortie des Niçois est prévue le 25 juillet face au Standard Liège.Avant de disputer sa finale de la Coupe de France très attendue contre le Paris-Saint-Germain vendredi prochain au Stade de France, l’AS Saint-Etienne a conclu sa série de matchs préparatifs sur… deux revers. A huis clos à Geoffroy-Guichard, les Verts de Claude Puel ont disputé deux matchs de 75 minutes contre Anderlecht. Deux rencontres perdues, donc, par un but d’écart (1-2 et 0-1). Lors de la première, Boudebouz a inscrit le seul but stéphanois de l’après-midi sur penalty à la 44eme minute. Touché au pied gauche contre Charleroi (4-0) mercredi, M’vila rassuré en disputant 69 minutes.Pour sa première sortie de l’été, Lille a, lui, gagné. Le club nordiste a pris le meilleur sur Mouscron (2-1). Alignée en 4-4-2, l’équipe de Christophe Galtier, privé de Sanches, Ikoné, Maignan, Weah, Yazici et Ouattara, a joué deux fois 40 minutes chez son voisin belge. Xeka a inscrit un premier but rapide dès la 3eme minute en transformant un penalty obtenu par Capita. Traversé par les gestes séduisants de Lihadji, le match a changé de physionomie en seconde période avec dix nouveaux joueurs de champ. Simbakoli a doublé la mise à la 76eme, Omoigui a sauvé l’honneur pour les Belges (79eme). Lille se rendra encore en Belgique samedi prochain, pour y défier le FC Bruges cette fois.Comme Lille, Dijon a remporté son premier match amical estival en dominant le Paris FC (2-0) à Migennes. Les hommes de Stéphane Jobard se sont imposés grâce à Scheidler (20eme minute), recrue de l’intersaison, et Tavares (69eme). A noter la blessure de Coulibaly, remplacé à la 61eme par Lautoa. Le 1er août, le DFCO affrontera Sochaux.