Amical : Une recrue fait gagner le Losc

Quel est le visage présenté cet été par le champion de France 2021 ? Pour son troisième match de préparation face à des adversaires espagnols, et cinq jours après un revers contre l'Espanyol Barcelone (2-0), le Losc a dominé vendredi soir Cadix, 1-0, grâce à une de ses recrues.



Pour venir à bout des pensionnaires de Liga (17e la saison précédente) sur la pelouse de Marbella, l'équipe entraînée par Paulo Fonseca s'en est remise à un but de l'avant-centre Mohamed Bayo (19e minute), arrivé à l'intersaison en provenance de Clermont Foot.

Prêt pour l'AJA

L'ex-buteur auvergnat a manqué de peu le doublé en seconde période (61e), la faute à une solide parade du gardien adverse, l'Argentin Jeremias Ledesma.



Après ce dernier match amical de l'intersaison, les Lillois sont désormais tournés vers le dimanche 7 août et la réception de l'AJ Auxerre pour la 1ère journée de Ligue 1 (coup d'envoi à 15 heures).