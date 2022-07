Amical : Rennes domine Nantes

Le FC Nantes disputait mercredi son dernier match de préparation avant le Trophée des champions, qui aura lieu dimanche contre le Paris Saint-Germain (à Tel-Aviv). Face au meilleur ennemi rennais, à Saint-Nazaire devant près de 4 000 spectateurs, celui-ci s'est soldé par une défaite (0-1) sur un but de Serhou Guirassy inscrit en tout début de seconde période (49eme). Steve Mandanda a été préservé et n'a donc pas joué dans le but du Stade Rennais. "On avait prévu, c'était complètement réfléchi et anticipé", explique le coach Bruno Génésio pour Stade-rennais-online.com. Le gardien champion du monde sera à nouveau de sortie samedi face à Aston Villa, pour l'ultime rencontre amicale des Bretons avant la reprise du championnat contre Lorient (le dimanche 7 août à 17h05).



Des deux côtés, les roulements ont encore été importants. Martin Terrier et Gaëtan Laborde, côté rennais, sont entrés en seconde période, alors qu'Antoine Kombouaré a tout changé à la 70eme minute. Son équipe de départ, en revanche, était proche d'une formation type, avec Mohamed Sissoko, Moses Simon, Ludovic Blas ou Nicolas Pallois titulaires. En veille de match, le coach des Canaris avait déjà prévenu : "Vous tirerez les conclusions que vous voudrez, ce sont les choix du moment et ça reste un match amical. L'essentiel, c'est de préparer le déplacement difficile à Angers." La reprise de Ligue 1 (dimanche 7 août à 15h) en guise de vraie priorité, on l'a compris, au-delà de la partie de gala de dimanche : "C'est un match officiel dans le cadre d'une préparation, un trophée sans points à la clé."