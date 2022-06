Amical : Monaco, tenu en échec, enchaîne

L'AS Monaco, forcément décalée à cause de son troisième tour préliminaire de Ligue des champions qui démarrera dès le début du mois d'août (match aller le 2 ou 3, retour le 9, ce qui placera l'ouverture du championnat à Strasbourg entre ces deux rencontres), a déjà disputé mercredi son deuxième match amical, là où aucune autre équipe de Ligue 1 n'a encore livré d'opposition. Les joueurs de Philippe Clement, quatre jours après avoir battu le Cercle Bruges (1-0) sur un but d'Anthony Musaba (18eme), ont cette fois concédé le nul devant Saint-Gall (1-1), le cinquième du dernier championnat suisse.



Les Monégasques ont ouvert le score encore plus rapidement que samedi, en marquant dès la deuxième minute de jeu par Jean Lucas qui a bien suivi sa première frappe sur le poteau. Mais les Suisses, patients, ont égalisé par Babic à l'entame du dernier quart d'heure (1-1, 75eme). A La Turbie, comme samedi, les locaux ont pu procéder à une très large revue d'effectif, l'entraîneur belge de l'ASM remplaçant à la mi-temps l'intégralité de ses joueurs.



Dans le but, Alexander Nübel a ainsi remplacé Majecki, alors que Ruben Aguilar, le capitaine Axel Disasi, Youssouf Fofana, Gelson Martins, Jean Lucas ou Aleksandr Golovin n'ont également joué que la première période, Guillermo Maripan ou Caio Henrique entrant eux pour la seconde période. Place désormais à un premier stage pour les Monégasques, qui passeront toute la semaine prochaine dans le sud du Portugal. A moins d'un mois, alors, de retrouver le Benfica, les Rangers, le Fenerbahçe, le Dynamo Kiev et/ou le PSV pour espérer franchir ces terribles deux tours éliminatoires consécutifs menant à la C1 tant désirée.