Amical : Monaco s'incline contre la Real Sociedad

La Real réaliste, Monaco attend le barrage de Ligue des Champions

Jusqu'alors, Monaco avait su bien négocier sa préparation estivale, avec des succès contre Salzbourg (1-3), le Cercle Bruges (3-1) et Wolfsbourg (2-1), ainsi qu'un nul contre Antwerp (0-0).. La soirée n'a pas commencé de la meilleure manière pour le club princier, qui a concédé l'ouverture du score après à peine 5 minutes de jeu et une mauvaise relance d'Axel Disasi permettant à Adnan Januzaj de tromper Nübel. Il a fallu du temps pour que Monaco revienne dans la partie, jusqu'à la la 41ème minute et l'égalisation d'Aleksandr Golovin, qui a profité du tir repoussé de Kevin Volland pour marquer son deuxième but lors de cet été.Lors de la pause, Niko Kovac a opéré à quelques changements, laissant au repos le duo Ben Yedder-Volland ainsi que Golovin. Les occasions de Caïo Henrique et Fofana ne trouvaient pas le chemin des filets et, à l'inverse, la Real Sociead a elle su manier la chance, avec un but de la tête de la part de William José (69ème)., avec comme opposant le vainqueur de la double confrontation entre le Sparta Prague et le Rapid Vienne, dont le match retour se dispute ce mercredi soir.