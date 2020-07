Amical : Lyon s'impose contre Nice

L'Olympique Lyonnais enchaîne. Après sa très large victoire contre les amateurs suisses de Port Valais, pensionnaires de sixième division (12-0), cette fois, l'OL a pris le dessus sur une autre équipe de Ligue 1, à savoir Nice (1-0), toujours en match amical, ce samedi, dans son Groupama Stadium. L'unique but de la rencontre est à mettre à l'actif d'Houssem Aouar, sur un penalty inscrit en tout début de match (5eme). Un penalty sifflé par l'arbitre de la rencontre, après une faute du gardien de but niçois Walter Benitez sur Moussa Dembélé. Les Niçois ont également obtenu un penalty (23eme), avant que celui-ci ne soit finalement annulé par le VAR. Une rencontre ensuite plutôt maîtrisé par les Azuréens, qui n'ont pas cessé de courir après le score, avant donc de finir par s'incliner.

Gouiri s'est montré contre son ancien club Du côté de Nice, plusieurs recrues ont eu l'occasion d'effectuer leurs grands débuts sous leurs nouvelles couleurs. C'est notamment le cas du latéral gauche (ou milieu gauche) français Hassane Kamara (26 ans), titularisé d'entrée, ou bien encore de l'avant-centre français Amine Gouiri (20 ans), tout juste débarqué justement en provenance de Lyon, et qui est entré en cours de jeu avant de réussir à se montrer à son avantage. De son côté, Morgan Schneiderlin n'était même pas sur la feuille de match. Il s'agissait là du tout premier match amical entre deux formations de l'élite, depuis le début de l'été. L'OGCN disputait là sa première rencontre de préparation mais va très vite enchaîner. En effet, la délégation va prendre la direction de Divonne-les-Bains, afin d'y effectuer un stage d'une durée d'une semaine. Ensuite, vendredi prochain (18h00), c'est un duel contre Saint-Etienne qui attend les protégés de Patrick Vieira. Quant à l'Olympique Lyonnais, il a certainement déjà en tête la finale de la Coupe de la Ligue, contre le Paris Saint-Germain, prévue le 31 juillet prochain.